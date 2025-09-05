DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,2 -0,2%
ALTIN
4.718,74 -0,6%
BITCOIN
4.601.370,25 -1,08%

Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 300 Bin Hap Ele Geçirildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ve 48 kilogram ham madde ele geçirildi; 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:50
Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 300 Bin Hap Ele Geçirildi

Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu

Orhangazi'de düzenlenen baskında büyük miktarda madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5 Eylül 2025 Gündemi: Bakan Ziyaretleri, Siyasi Programlar ve Gazze Krizi
2
İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir
3
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
4
FETÖ Operasyonları: 21 İlde 41 Şüpheli Yakalandı
5
18. İstanbul Bienali 'Üç Ayaklı Kedi' 20 Eylül'de başlıyor
6
Avustralya İran'ı 'çizgiyi aşmakla' suçladı: Büyükelçi sınır dışı ediliyor
7
İsrail'in Kuneytra Saldırısında 1 Sivil Öldü

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor