Bursa'da Dişi Çekilen Çocuğun Ölümü: 4 Sanığın Yargı Süreci Başlıyor

Bursa'da Dişi Çekilen 5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Üzerine Dava Açıldı

Bursa'da, özel bir diş polikliniğinde genel anestezi ile dişi çekildikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in trajik ölümüyle ilgili olarak 4 sanık hakkında dava açıldığı bildirildi.

Deniz Sönmez, 10 Kasım 2023 tarihinde, ailesi tarafından diş tedavisi için götürüldüğü poliklinikte, anestezi uzmanı Levent O. ve anestezi teknikeri Gül K. tarafından sedasyona tabi tutuldu. Diş hekimi Aleyna S. tarafından çocuğun 4 dişi dolgu yapıldıktan sonra 1 çürük dişi çekildi. İddianameye göre, tedavi tamamlandıktan sonra, saat 13:20'de anestezi uzmanı odadan ayrıldıktan sonra Deniz'in durumu kötüleşti.

Anestezi sonrasında Deniz'in titremeye başladığı ve ateşinin yükseldiği belirlendi. Diş hekimi, çocuğa antibiyotik, ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup yazdı. Fakat aile eve döndüklerinde çocuğun baygın bir halde olduğunu fark edince, klinikle tekrar iletişime geçti. Ancak kendilerine durumun normal olduğu söylenerek uyarılmadı.

Deniz Sönmez, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldığında yoğun bakımda tedavi altına alındı fakat 13 Kasım 2023'te hayatını kaybetti.

Dava Süreci ve Suçlamalar

Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıkların 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 ile 6 yıl arasında; ayrıca, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. Maddesi'ne muhalefet suçundan ise 1 ile 3 yıl arası hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların davaya ilişkin beyanlarında, yaşananların tedavi sırasında meydana gelen beklenmedik bir durum olduğunu savundukları belirtildi.

Sanıkların yargılanması ilerleyen günlerde Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.

Deniz Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Keles ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştır.