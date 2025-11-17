Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 5 Km Kaçtı: 3 Araca Çarpıp Duvara Girdi

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 5 kilometre kaçtı

Yıldırım Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi

Bursa'da trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, yaklaşık 5 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren araç sürücüsü, kontrolünü kaybederek 3 araca çarptı ve sonunda bir duvara girerek durabildi. Sürücü aracı terk ederek yaya olarak kaçtı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Rutin devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine dur ihtarında bulundu; sürücünün ihtara uymaması üzerine kaçış başladı. Kaçış boyunca çevre güvenliği tehlikeye atıldı ve mahalle içi sokaklarda gerçekleştirilen manevralar hasara sebep oldu.

Çarpmanın ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Kimliği tespit edilen sürücü hakkında "dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin V.M.U. olduğu belirlenirken, polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için yürüttüğü geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

