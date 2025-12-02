Bursa'da Edebiyatın Ustaları: 2. Uluslararası Edebiyat Festivali 'Cesaret'

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:49
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın evrensel dilini kentin tarihi dokusuyla buluşturarak dünya çapında tanınan yazarları ağırladı. Festival, yazmanın ve okumanın yalnızca estetik bir eylem olmadığını, aynı zamanda gerçeği ifade etme kararlılığı taşıyan bir duruş olduğunu vurguladı.

Festival programı ve dikkat çeken oturumlar

Festivalin ilk günü; Hannah Peck, Enne Koens, Niels Overgaard, Maylis de Kerangal ve Uluslararası Booker ödüllü Bulgar yazar Georgi Gospodinov kitap tutkunlarıyla bir araya geldi. Konuşmalar, edebi üretim süreçlerinden güncel toplumsal meselelere uzanan geniş bir yelpazede gerçekleşti.

İkinci günde ise Ova Ceren, Melisa Kesmez, Miray Aydın, Jente Posthuma ve Dimitri Verhulst bireysel deneyimlerden kimlik ve hafıza anlatılarına kadar uzanan kapsamlı söyleşiler düzenledi. Katılımcılar, edebiyatın birey ve toplum ilişkisini nasıl şekillendirdiğine dair derinlemesine tartışmalar yürüttü.

Atölyeler ve yayıncılık üzerine tartışmalar

Festivalin son gününde Yasemin Temizarabacı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı interaktif okuma ve çizim atölyesi yoğun ilgi gördü. Ardından düzenlenen yayıncılık atölyesi, katılımcılara edebiyat sektörünün işleyişine dair kapsamlı bir perspektif sundu.

Ayrıca Ayşen Işık, Ezgi Tanergeç ve Ayfer Tunç gibi isimler; bireyin kendisiyle ilişkisi, doğayla kurduğu bağ, kuşakların ortak hafızası ve kent yaşamının edebiyata yansımaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etki ve sonuç

Üç gün boyunca süren söyleşi, atölye ve buluşmalar; hem edebiyatseverlere hem de genç okurlara zengin bir içerik sundu. Festival, farklı kültürlerden yazarları aynı sahnede buluşturarak Bursa'yı uluslararası edebiyat haritasında öne çıkardı ve okuma-yazma pratiklerinin toplumsal önemini bir kez daha hatırlattı.

