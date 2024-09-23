Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, havaalanı apronuna düşerek kaza yaptı. Olayda, iki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten Açıklama

Bursa Valiliği, kazaya dair yaptığı açıklamada, iki kişilik eğitim uçağının düşüşüyle ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Hayatını Kaybeden Pilotlar

Kaza sonucunda hayatını kaybeden pilotların kimlikleri belirlendi. Ünal Aster (61) ve Emir Gulal Nalcı (42) isimli pilotların kaza esnasında uçarak eğitim faaliyetinde bulundukları ifade edildi.

Kaza ile ilgili sebep araştırmalarının devam ettiği ve ayrıntılı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.