DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
37,93 0,53%
ALTIN
2.873,89 0,02%
BITCOIN
2.169.166,67 -0,56%

Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da eğitim uçağı düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:39
Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, havaalanı apronuna düşerek kaza yaptı. Olayda, iki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten Açıklama

Bursa Valiliği, kazaya dair yaptığı açıklamada, iki kişilik eğitim uçağının düşüşüyle ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Hayatını Kaybeden Pilotlar

Kaza sonucunda hayatını kaybeden pilotların kimlikleri belirlendi. Ünal Aster (61) ve Emir Gulal Nalcı (42) isimli pilotların kaza esnasında uçarak eğitim faaliyetinde bulundukları ifade edildi.

Olayın Sebepleri Araştırılıyor

Kaza ile ilgili sebep araştırmalarının devam ettiği ve ayrıntılı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını...

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını...

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
2
Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
3
Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor
6
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı