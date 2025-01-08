Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası: Pilot Yaralandı

Bursa'da Eğitim Uçağı Pistten Çıktı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda meydana gelen kaza, eğitim uçağının pistten çıkmasıyla gerçekleşti. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." denildi.

Kaza Detayları

Olay sonrası hemen gerekli sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Pilotun durumu uzman doktorlar tarafından değerlendiriliyor.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.