Bursa'da ehliyetsiz genç ağabeyine ait araçla makas yaparken kaza yaptı

Yıldırım Ankara Caddesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan tehlikeli sürüş

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde, yaşı küçük ehliyetsiz bir genç, ağabeyine ait otomobille makas atarak ilerlerken kontrolü kaybedip kaza yaptı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği ve kısa süre sonra kaza yaptığı görülüyor.

Kazada bir kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ehliyetsiz sürücünün tehlikeli hareketleri çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

