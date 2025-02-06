Bursa'da Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Bursa'da Kaza: Ehliyetsiz Sürücüye Hapis Cezası

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, çapa motoruna çarparak bir kişinin ölümüne ve diğerinin yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücü Fatma A. (34), mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Yasin Bayram ve taraf avukatları katıldı. Hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan Fatma A., duruşmaya katılmadı. Kazada annesini kaybeden Yasin Bayram, durumu çok üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Babam da olaydan sonra kansere yakalandı. Adalet yerini bulsun." dedi.

Sanık avukatı Hüseyin Çay, müvekkilinin yavaş gittiğini ve ufak bir temasla kazanın meydana geldiğini savundu. Çay, "Eğer karşı taraf trafiğe çıkmaya müsait olmayan çapa makinesi ile yola çıkmasa, kaza tespit tutanağı dahi düzenlenmeyecek basit bir hasarlı kaza meydana gelecekti. Biz diğer tarafın sonuçtan sorumlu olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaza Detayları

Olay, geçen yıl 29 Temmuz'da Cumhuriyet Mahallesi Bursa yolunda gerçekleşti. Çapa motoruyla seyreden Cemal Bayram (73) ile eşi Semiye Bayram (64), arkalarından gelen hafif ticari araçla çarpıldılar. Çarpmanın etkisiyle çapa motoru devrildi ve Cemal ile Semiye Bayram yaralandı. Hastaneye kaldırılan Semiye Bayram, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma A., tutuklanmış ancak yargılama süreci devam ederken tahliye edilmişti.