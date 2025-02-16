Bursa'da Engelli ve Sahipsiz Kedilere Villa Hayatı: 18 Yıldır Konfor İçinde Yaşıyorlar

Bursa'nın Engelli ve Sahipsiz Kedileri Villa Konforunda

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, engelli ve sahipsiz kediler 18 yıldır Osmangazi Belediyesinin kurduğu Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde konforlu bir yaşam sürdürüyor.

Merkezde Gözde Villalar

114 dönüm genişliğindeki arazide kurulan merkez, sahipsiz, cins ve engelli kedilere ev sahipliği yapıyor. Tesisin içinde bulunan iki villa, yaklaşık 200 kediye ev sahipliği yaparken, her villa 25 metrekare taban alanına ve 8'er metre yüksekliğe sahip.

Beslenme ve Isınma İşlemleri

Kediler, günde yaklaşık 10 kilogram kuru mama ile besleniyor. Soğuk havalarda ise villalarda yakılan soba ile ısınmaları sağlanıyor. Merkezde her yıl yüzlerce hayvan tedavi edilip sahiplendirilmekte.

Modern Tesis Olanakları

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, merkezde ameliyathane, postoperatif bakım üniteleri, yoğun bakım üniteleri ve laboratuvarlar gibi modern bölümler bulunduğunu belirtti. Merkezde 60 personel çalışmakta, bunlardan 8'i veteriner hekim olarak görev yapmaktadır.

Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Çalışmaları

2023 yılında, tesiste 10.299 kedinin rehabilitasyonu gerçekleştirildi ve bunlardan 338'i sahiplendirildi. Mutlu Patiler Projesi çerçevesinde hayvanseverler, baktıkları kedileri haftada üç gün merkeze getirip kısırlaştırma hizmeti aldı.

Bu girişim, hem halk hem de çevre sağlığını koruma adına olumlu sonuçlar verdi. Kısırlaştırılan kedilere mikroçip takıldı, kuduz aşıları yapıldı ve iç-dış parazit uygulamaları gerçekleştirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde engelli ve sahipsiz kediler, 18 yıldır Osmanlı mimarisine uygun oluşturulan 2 villada yaşamlarını sürdürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde engelli ve sahipsiz kediler, 18 yıldır Osmanlı mimarisine uygun oluşturulan 2 villada yaşamlarını sürdürüyor.