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Bursa'da Eşini Darbedip Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bursa'da karısını darbedip boğan Turgay K'nin yargılanmasında mütalaa açıklandı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:19
Bursa'da Eşini Darbedip Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bursa'da Eşine Şiddet Uygulayan Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Bursa'da, karısının başına merdaneyle vurup iple boğan sanığın yargılama süreci devam ediyor. Duruşma, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Davaya, tutuklu sanık Turgay K, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve sanık avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Turgay K'nin "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "yağma" suçundan ise 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde talepte bulundu. Söz alan sanık, önce eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini, daha sonra ise önceki beyanlarının geçerli olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Olay, 19 Ocak tarihinde Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokağı'ndaki bir ikamette gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Seher K'yi (42) mutfakta hareketsiz buldu. Ekipler, Seher K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olayın ardından, maktulün eşi Turgay K'nin baldızına ablasını öldürebileceğine dair mesaj gönderdiği tespit edildi. Turgay K'nin yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Osmangazi ilçesindeki bir otelde yakalandı.

Turgay K hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak"tan 6 yıl ve "nitelikli yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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