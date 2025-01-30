Bursa'da Eşini Öldüren Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Bursa'da Eşini Öldüren Kocaya Cezası

Bursa'da, eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Turgay K. (48), agırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık Turgay K. ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Söz verilmesi üzerine sanık, daha önceki beyanlarını yineleyerek durumu savundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, Turgay K.'yi "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olayın Gelişimi

Olay, geçen yıl 19 Ocak'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokağı'ndaki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Seher K.'yi (42) mutfakta hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler sonucu, Seher K.'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olaydan sonra, maktulün eşi Turgay K.'nin, baldızına ablasını öldürebileceğine dair mesaj gönderdiği tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Turgay K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesindeki bir otelde gizlendiği sırada yakalandı.