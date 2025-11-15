Bursa'da eski sevgili dehşeti: Kafede tartışma cinayet ve intiharla bitti

Bursa Nilüfer'de Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut'u kafede vurarak öldürdü; ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:51
Dumlupınar Mahallesi'nde kanlı olay

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede çıkan tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut'un kafeye girdiğini görünce içeri girerek tartışma başlattı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut’a ateş etti. Yasemin Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

