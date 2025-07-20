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Bursa'da Et Üretim Çiftliği Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki et üretim çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 3 hayvan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 21:24
Bursa'da Et Üretim Çiftliği Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Et Üretim Çiftliğinde Yangın Meydana Geldi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Fevzidede Mahallesi Ayazma mevkisinde bulunan bir et üretim çiftliğinde yangın çıkmıştır. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir. Olay, çiftlik çalışanlarının yangını fark etmesiyle birlikte itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle hemen müdahale edilmiştir.

Yangında Hayvanlar Zarar Gördü

Yangın esnasında çiftlikte yer alan saman balyaları da alev alırken, hayvanları kurtarma çabaları sırasında çiftliğin bitişiğindeki kanala düşen 3 büyük baş hayvan ne yazık ki boğularak hayatını kaybetmiştir. Bu trajik olay hayvanların hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başarmış, fakat yangın çiftlikte belirli bir hasara yol açmıştır.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren et üretim çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren et üretim çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren et üretim çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren et üretim çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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