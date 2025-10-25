62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ile açıldı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halı geçişiyle başladı.

Kırmızı halıda buluşma ve pozlar

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Festivalin jüri başkanı Ömer Vargı, "festivalin devam ediyor olmasının çok önemli ve güzel bir duygu olduğunu, böyle bir festivalde jüri başkanı olmaktan onur duyduğunu" söyledi.

Oyuncu Merve Dizdar, "2022'de Altın Portakal'da ödül aldığını, tekrar bu festivalde bulunmanın güzel bir duygu olduğunu" ifade etti.

Dizdar, Antalya'nın sinema seyircisinin "inanılmaz" olduğunu belirterek, "Böyle bir seyirciye sahip olması çok güzel. Burada tekrardan olmak çok güzel. Her ödül aldığımda çok mutlu oluyorum ama ödül alamasak da bu üzgünlüğe sebep olmuyor. Başarı ödülünün altında kalmamak lazım. Çalışmaya, üretmeye devam etmek lazım." diye konuştu.

Jüri üyesi ve oyuncu Mehmet Kurtuluş da bu yıl kendisinin uluslararası film jürisi olduğunu dile getirerek, "Yarından itibaren filmleri izlemeye başlayacağız. Yurt dışından arkadaşların nasıl filmler yaptığını merak ediyorum. Gelecek hafta ödülleri layık olana takdim etmeye çalışacağız. Filistin'i yalnızca destekleyebiliriz. Uluslararası jürimizde Filistinli yazar, senarist ve yönetmenimiz var. O yüzden de çok mutluyum." dedi.

Fikret Kuşkan, festivalin uzun yıllar içinde neredeyse kasaba festivalinden uluslararası bir şölene dönüştüğünü vurgulayarak, "Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldığımda henüz 24 yaşındaydım. Benim için yükselen ve giderek sıçrayan bir festivalle karşı karşıyayız. Bu çok onur verici ve gurur verici bir şey. Beni çok mutlu ediyor. Her daim devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren, eski direktörü olduğu festivalle gurur duyduğunu belirterek, "Festival için muazzam bir ekibin çalıştığını, Antalya'nın Türkiye için de sektör için de en önemli buluşma merkezi olduğunu" söyledi ve "İnşallah çok güzel bir festival geçireceğiz hep beraber." dedi.

Kırmızı halı seremonisinin ardından açılış törenine geçildi.

