Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Suşehri'de iki otomobil ile bir traktör karıştı

Suşehri ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, E.Ö. (38) idaresindeki 16 ACL 69 plakalı otomobilin, M.Y. yönetimindeki 58 SC 767 plakalı traktöre çarpıp devrilmesi ile başladı. S.B'nin (25) kullandığı 28 AE 006 plakalı otomobil ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparken yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y, F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan A.İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

