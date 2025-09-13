Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ile bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı; bir yaralının durumu kritik.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:19
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Suşehri'de iki otomobil ile bir traktör karıştı

Suşehri ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, E.Ö. (38) idaresindeki 16 ACL 69 plakalı otomobilin, M.Y. yönetimindeki 58 SC 767 plakalı traktöre çarpıp devrilmesi ile başladı. S.B'nin (25) kullandığı 28 AE 006 plakalı otomobil ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparken yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y, F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan A.İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor
2
İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü
4
Filistin'den Dünya’ya Çağrı: Gazze’deki Soykırımı Durdurmak İçin 'Daha Cesur Yöntemler' Gerekiyor
5
Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı
6
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye