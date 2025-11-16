Antalya'da Refüje Çarpan Araç Zincirleme Kazaya Sebep Oldu: 1 Yaralı

Antalya Muratpaşa'da gece 23.30'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada refüje çarpan otomobil nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:42
Antalya'da refüje çarpan araç zincirleme kazaya yol açtı

Antalya'da gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, 6 araç birbirine girerken 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na ilerleyen 45 TM 266 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp bulvar üzerinde yan dönmesiyle başladı. O sırada arkadan gelen araçlar duramayarak zincirleme bir şekilde çarpıştı.

Kazaya karışan diğer araçların plakaları şunlar: 07 ALL 508, 34 NPZ 024, 07 BBA 376, 07 FPP 59 ve 07 GA 662. Bu araçlarda maddi hasar oluştu.

Yaralı ve Müdahale

Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve İnceleme

Polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak üst kavşağı bir süre trafiğe kapattı. Kapatılan kavşaktan geri dönen bazı sürücüler, ters yönden giderek alternatif yol güzergahına döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

