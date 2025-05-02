DOLAR
38,55 -0,22%
EURO
43,79 -0,41%
ALTIN
4.042,08 -1,1%
BITCOIN
3.725.024,75 -0,2%

Bursa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sürücü yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:35
Bursa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı

Bursa İnegöl'de Korkunç Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde meydana gelen üzücü bir kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Savaş B. (46) yönetimindeki 68 FH 275 plakalı araç, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Osmaniye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza Anı ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kazayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Savaş B.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Aracın içerisinde bulunan G.E. (33), M.B. (9) ve M.B. (7) isimli üç kişi, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Devrilen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Sıra Dışı Olay: 4 Ayaklı Civciv Yumurtadan Çıktı
2
Ordu'da Kaybolan İki Kişi İçin Büyük Arama Operasyonu
3
Bursa'da İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı
4
Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı
5
İngiliz Gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya Geçti
6
TEKNOFEST KKTC'nin İlk Gününde 62 Bin Ziyaretçi Varlığı
7
TİKA, Sırbistan'daki Kültür Derneğine Geleneksel Kıyafet Desteği Sağladı

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar