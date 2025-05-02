Bursa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı

Bursa İnegöl'de Korkunç Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde meydana gelen üzücü bir kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Savaş B. (46) yönetimindeki 68 FH 275 plakalı araç, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Osmaniye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza Anı ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kazayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Savaş B.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Aracın içerisinde bulunan G.E. (33), M.B. (9) ve M.B. (7) isimli üç kişi, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Devrilen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.