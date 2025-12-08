DOLAR
Bursa'da FSM Bulvarı'nda Kaza: Trafik Polisi Oğlunu Yerde Görünce Şok Yaşadı

Bursa FSM Bulvarı'nda meydana gelen motosiklet kazasında iki kurye yaralandı; olay yerine gelen trafik polisi, yaralılardan birinin kendi oğlu olduğunu görünce şok yaşadı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:28
Bursanın işlek noktalarından FSM Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen trafik polisi ise kaza yapan kuryelerden birinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir şok ve endişe yaşadı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 34 STR 17 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Satır, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Bu sırada geçiş yapan 16 BTV 715 plakalı motosiklet sürücüsü İsa Uzun'a çarpan Satır’ın aracı savruldu. Arkadan gelen 16 BVP 441 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet Akdağ da otomobilin arka yan kısmına çarparak durabildi.

Yaralananlar ve Müdahale

16 BTV 715 plakalı motosikletin sürücüsü İsa Uzun hafif yaralandı. Bilinci açık olan Uzun, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 BVP 441 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammet Akdağ da kazada yaralandı. O anlar, kuryenin arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polisin Tepkisi

Olay yerine intikal eden trafik ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla dikkat çekici bir an yaşandı. İnceleme yapmak için gelen trafik polisi, yaralı motosikletlilerden birinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir üzüntü ve endişe yaşadı. Yaralı kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle takip etti.

