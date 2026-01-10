Bursa'da Gazeteciler İçin Hatıra Ormanı Müjdesi

Mustafa Bozbey: "Sizlerin emeği sayesinde kentimizin ve ülkemizin yarınları daha aydınlık olacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda basın emekçileriyle bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki programa, Başkan Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, basın meslek kuruluşlarının yöneticileri ile yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

Bozbey, Yunuseili’nde basın hatıra ormanı oluşturacaklarını müjdeledi.

Basın özgürlüğünün önemine değinen Bozbey, özgür, bağımsız ve güçlü bir basın olmadan şeffaf bir yönetim ve güvenli bir toplumun mümkün olamayacağını vurguladı. Konuşmasında, basın kuruluşlarının temiz yönetimin, toplumsal denetimin ve ortak aklın en önemli güvenceleri olduğunu belirtti.

Başkan Bozbey, basın emekçilerine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Sizlerin emeği sayesinde kentimizin ve ülkemizin yarınları daha aydınlık, daha adil ve daha güvenli olacak".

Bozbey'in basın mesleğine ilişkin sözleri şöyle devam etti: "Doğru, zamanında ve sorumlu biçimde yapılan her haber; toplumun sağlığına, güvenliğine ve huzuruna doğrudan katkı sunmaktadır. Ne yazık ki gazetecilik mesleği uzun süredir baskılarla, sansürlerle, erişim engelleriyle, tehditlerle ve cezalarla zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Haber alma hakkının önüne konan engeller; tutuklu gazeteciler, kapatılan yayınlar ve dijital mecralara getirilen kısıtlamalar, kabul edemeyeceğimiz bir tabloyu karşımıza çıkarmaktadır. Zorluklara rağmen mesleğinizi sürdürmeye gayret ediyorsunuz. Hepinize bunun için teşekkür ediyorum".

Gazeteciliğin sorumluluğuna işaret eden Bozbey, basın anlayışına dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Gerçekleri çarpıtmadan, algı yönetimine teslim olmadan, bilgiyi doğrulayarak yapılan habercilik, toplumun vicdanıdır. Yanlış bilgilerle yönlendirilen değil, hakikatle buluşan bir toplum hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Kamu yararını önceleyen, insan onurunu gözeten ve gerçeği merkeze alan bir basın anlayışı; demokrasiyi güçlendirir, toplumsal güveni büyütür. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak özgür ve sorumlu basını demokrasimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şeffaf yönetim anlayışımızla, bu sorumluluğu hep birlikte büyütmeyi değerli buluyoruz".

Bozbey, basın mensuplarıyla dayanışma duygusunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Basın mensuplarının emeği sayesinde ülkemizin ve kentimizin yarınları daha aydınlık, daha adil ve daha güvenli olacaktır. Basının gücü ve özgürlüğü arttıkça, toplumun umudu da büyüyecektir. Önümüzdeki günlerde Yunuseli Ağaçlandırma Alanı’nda bir araya geleceğiz. Her basın mensubu adına bir fidanı toprakla buluşturacağız. ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefimize hep birlikte kararlılıkla ilerleyeceğiz".

Konuşmasının sonunda Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Abdi İpekçi, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı gibi basın şehitlerini saygı ve rahmetle andığını belirten Bozbey, "Merdan Yanardağ nezdinde, mesleğini onurla yaptığı için özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm tutuklu gazetecileri de selamlıyorum. Hakikati savunmaktan vazgeçmeyen tüm basın emekçileriyle dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de gazeteciliğin zor mesleklerden biri olduğuna işaret ederek basın özgürlüğü için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurgulayarak Başkan Bozbey’e programı düzenlediği ve basın emekçilerinin yanında olduğu için teşekkür etti. Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Tayfun Çavuşoğlu ise 10 Ocak ifadesinin 1961 yılında gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar kazandıran 212 Sayılı Yasadan geldiğini hatırlatarak günün önemine dikkat çekti.

Program konuşmalarının ardından Başkan Bozbey ve basın mensupları, özel gün anısına pasta kesti. Basın mensupları, Bozbey’e mesleğe verdiği değer ve düzenlenen program için teşekkür etti.

