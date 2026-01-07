Gençler Sordu: Başkan Dursun ve Usta Gazeteciler Sultangazi'de Yanıtladı

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:13
Gençlerle Buluşma: "Gençler Soruyor, Başkan ve Usta Gazeteciler Yanıtlıyor"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gazeteciler Fulya Öztürk ve Türker Akıncı ile birlikte gençlerin sorularını yanıtlamak üzere Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldi. Programda gençler meslek, şehir projeleri ve geleceğe dair merak ettiklerini doğrudan sorma fırsatı buldu.

Gençlere Önem Veren Belediyecilik

Sultangazi Belediyesi'nin gençleri ön plana çıkaran projeleri ve gençlerin görüşlerine verdiği önem programın odağındaydı. Belediye ve medya temsilcileri, gençlerle samimi bir diyalog kurarak hem şehre dair hem de mesleğe yönelik soruları yanıtladı.

Avrupa Spor Şehri Ünvanı

Abdurrahman Dursun programda ilçenin spora verdiği önem ve elde edilen başarıları şöyle aktardı: "Spordaki güçlü çalışmalarımız sebebiyle Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Spor Şehri ünvanını aldık. Bu gerçekten büyük başarı. İlçede yürüttüğümüz hummalı çalışmanın böyle bir ünvanla taçlanması gerçekten mutluluk verici. Bu unvan Sultangazi’nin yurtdışında da tanıtılması için önemli bir adım. Ben inanıyorum ki sporcularımız daha da büyük başarılar elde edecek ve Sultangazi’den geleceğin yıldız sporcuları çıkacak".

Sultanşehir Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi

Başkan Dursun ayrıca şehrin yeni projelerine dair bilgi verdi: "Bizler gerçekten örnek bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sırada büyük bir projemiz daha var. Yapımına başladık bile. O da Sultanşehir Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi. Dünyanın en önemli müzelerinden biri olacak. Sinema tarihinin önemli envanterleri de burada sergilenecek. Şehrimizi hak ettiği Sultan Şehir hedefine ulaştırmak için emin adımlarla çalışıyoruz".

Gazetecilikte Vicdan ve Dijital Medya

Fulya Öztürk, gazeteciliğin zorluklarını ve etik sorumluluklarını gençlere aktardı: "6 Şubat’ta aylarca deprem bölgelerinde kaldık. Neler yaşadık, nelere şahit olduk. Tabi haberi göstermek, izleyiciye aktarmak çok önemli. Vicdanlı, merhametli bir insansan zaten hassasiyet gösteriyorsun. Gazetecilik, insanlığını da unutmayarak haberi en doğru şekilde karşı tarafa aktarmaktır".

Türker Akıncı ise medya dünyasının değişen yüzüne dikkat çekerek dijital mecraların önemine vurgu yaptı: "Hepimiz artık her şeyi dijital medyadan, sosyal medyadan takip ediyoruz. Bu aslında hızlı ve etkileşimi yüksek bir iletişim olsa da bir sürü yanlış bilginin yayılmasına da neden olabiliyor. Dolayısıyla gelecek nesillerin dijital medyanın inceliklerini iyi özümsemesi lazım".

Program, gençlerin sorularına verilen yanıtlar ve şehir projelerine dair paylaşılan detaylarla son buldu; hem belediyecilik hem de medya alanında gençlere yol gösterici bilgiler sunuldu.

