Başkan Yapar'dan İHA Hatay Ekibine Teşekkür

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İHA Hatay Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ekibe teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:05
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ziyaret

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İhlas Haber Ajansı Hatay Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Bölge Müdürü Veysel Korkmaz, ajansın bölgedeki çalışmaları hakkında Başkan Yapar'a bilgi vererek haberciliğin öncüsü olan İHA'nın Hatay'a kattığı değerleri anlattı.

Başkan Yapar, vatandaşlara yönelik enformasyon akışında Türkiye'nin öncü kuruluşu olan İHA'ya kente kattığı değerlerden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Antakya'nın yeniden ayağa kalkma sürecini takip eden basın mensuplarını takdir eden Yapar, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Toplumu doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren siz değerli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazetecilik; sadece bir meslek değil, aynı zamanda kamu vicdanını temsil eden, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Zor şartlar altında, gece gündüz demeden, kimi zaman risk alarak yürüttüğünüz bu kıymetli görev; kentimizin ve ülkemizin ortak hafızasına katkı sunmaktadır. Antakya’mızın yeniden ayağa kalktığı bu süreçte, yaşananları doğru ve sorumlu bir dil ile kamuoyuna aktaran basın mensuplarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle; meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlık, huzur ve kaleminizin gücünü daima hissedeceğiniz nice güzel günler temenni ediyorum"

Başkan Yapar, ziyaret sonunda İHA ekibine teşekkür ederek basın mensuplarına başarı dileklerini iletti.

