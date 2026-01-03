Kayseri'de kırsalda kapalı yol kalmadı: 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, haftanın yoğun kar ve tipi koşullarına karşı yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla kırsalda ulaşımı güvence altına aldı. 11 ilçede yürütülen müdahalelerle toplam 2008 kilometrelik yol ağında 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Çalışmalar, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde 7/24 esasına göre sürdürülüyor. Ekipler tüm imkânları seferber ederek vatandaşların ulaşımında aksama yaşanmaması için aralıksız görev yapıyor.

Kırsalda Kapalı Yol Kalmadı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araç ile saha çalışması yürüttü. 3 Ocak 2026 Cumartesi itibariyle Bünyan'da 17, Develi'de 23, Kocasinan'da 8, Özvatan'da 1, Pınarbaşı'nda 120, Sarıoğlan'da 7, Sarız'da 43, Talas'ta 6, Tomarza'da 14, Yahyalı'da 20 ve Yeşilhisar'da 7 olmak üzere 11 ilçede toplam 2008 kilometrelik yol ağında 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kırsal mahallelerde kapalı yol bırakılmaması için yol genişletme ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde fen işleri ekipleri görevde

Fen İşleri Daire Başkanlığı kent merkezinde ana arterler, caddeler ve yolların açık kalması için 201 personel ve 71 araç ile çalıştı. Talep, istek ve anlık geri bildirimler için Alo 153 İletişim Merkezi 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Kaldırımlar ve parklar yayalar için güvenli hale getiriliyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı 72 kişilik ekip, kaldırımlar, parklar ve yürüyüş yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartları sona erene kadar toplam 421 personel ve 156 araç ile 7 gün 24 saat sahada olmaya devam edecek ve hem kent merkezinde hem de kırsalda Kayserililerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız yürütecek.

