Bursa'da 'Gazze Sokağı' Projesiyle Farkındalık Oluşturuldu

İHH Bursa Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Gazze Sokağı' ile Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için temsili alanlar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:57
İHH Bursa Şubesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gazze'deki dramı gündemde tutuyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek, Gazze'deki direnişe destek vermek ve kardeşliği diri tutmak amacıyla bir farkındalık alanı kurdu.

Proje, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hayata geçirilen Gazze Sokağı kapsamında ziyaretçilere sunulan temsili mekanlardan oluşuyor. Sergilenen alanlar arasında temsili sınıf, ev, hastane ve yemek dağıtım noktası yer alıyor.

Ziyaretçiler, enkazların canlandırıldığı bölümleri, kanlı çocuk kıyafetlerini ve savaşın yıkıcı etkilerini yakından görebiliyor. Etkinlikte ayrıca insanların yaşadığı sağlık ve temel ihtiyaç krizine dikkat çeken görsel materyaller yer alıyor.

Alanda dikkat çeken afişlerde Tıbbi malzeme tükendi, Gazze'de anestezi yok, Gazze'de oyuncaklar kan içinde ve Gazze'de çocuklar sınıfta değil, enkazda ifadeleri bulunuyor.

Proje, Gazze'deki insani dramı gündemde tutmayı ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

