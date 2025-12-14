DOLAR
Bursa'da Gece Yarısı Tekne Denetimi: 57 Kişinin GBT'si Yapıldı

Bursa'da düzenlenen gece denetiminde 4 tekne ve 57 kişi kontrol edildi; numune alındı, olumsuzluğa rastlanmadı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:21
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında eş zamanlı kontroller

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gece denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Kontrollere, Bursa İl Tarım - Orman Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Tarım - Orman Müdürlüğü bağlı görevlileri de katıldı. 2 deniz aracı ve 8 personel ile yapılan çalışmada, 4 tekne ve bu teknelerde bulunan toplam 57 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Koordinasyonda bulunan görevlilerce gerekli numune örnekleri alındı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

