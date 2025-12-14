DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.842.605,28 0,09%

Bursa'da Gece Yarısı Teknelerde Denetim: 57 Kişinin GBT'si Yapıldı

Bursa'da Mudanya koordinasyonunda gece denetimi: 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında 4 tekne ve 57 kişinin GBT'si yapıldı; olumsuzluk bulunmadı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:07
Bursa'da Gece Yarısı Teknelerde Denetim: 57 Kişinin GBT'si Yapıldı

Bursa'da gece denetimi: tekneler kontrol edildi

Mudanya Deniz Limanı koordinesinde ticari balıkçılık denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 1380 sayılı su ürünleri kanunu çerçevesinde gece denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Bursa İl Tarım - Orman Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Tarım - Orman Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla yapıldı.

2 deniz aracı ve 8 personelin katıldığı kontrollerde, 4 tekne ve bu teknelerde bulunan toplam 57 şahsın GBT kontrolü gerçekleştirildi. Koordinasyonda bulunan görevlilerce gerekli numune örnekleri alındı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Gece yarısı teknelere baskın

Gece yarısı teknelere baskın

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi
2
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
3
Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi
4
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Gürsu'da Üye Hedefini Yüzde 110 Aştı
6
Adana'da 6 Aylık British Longhair'ta Nadir "Genital Anomali" Operasyonu
7
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama