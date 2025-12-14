Bursa'da Gece Yarısı Teknelerde Denetim: 57 Kişinin GBT'si Yapıldı

Bursa'da gece denetimi: tekneler kontrol edildi
Mudanya Deniz Limanı koordinesinde ticari balıkçılık denetimi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 1380 sayılı su ürünleri kanunu çerçevesinde gece denetimleri gerçekleştirdi.
Denetimler Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Bursa İl Tarım - Orman Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Tarım - Orman Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla yapıldı.
2 deniz aracı ve 8 personelin katıldığı kontrollerde, 4 tekne ve bu teknelerde bulunan toplam 57 şahsın GBT kontrolü gerçekleştirildi. Koordinasyonda bulunan görevlilerce gerekli numune örnekleri alındı.
Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Gece yarısı teknelere baskın