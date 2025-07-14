Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan geri dönüşüm tesisinde korkutan bir yangın çıktı. Olay, Çelebi Mehmet Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'ndeki bir hurdalıkta, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki alana da sıçrayarak dikkat çekti. Yangının büyümesi sonucu, bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ya da can kaybı yaşanan bir durum ise bildirilmedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.