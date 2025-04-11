DOLAR
38,01 -0,35%
EURO
42,78 -1,64%
ALTIN
3.921,86 -1,52%
BITCOIN
3.014.267,65 0,74%

Bursa'da 'Gişe' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Bursa'da düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde 'Gişe' adlı oyun sahnelendi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 02:57
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 02:57
Bursa'da 'Gişe' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Bursa'da 'Gişe' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, heyecan verici bir performansa ev sahipliği etti.

Festival çerçevesinde, 'Gişe' adlı oyun, sanatseverlerle buluştu. Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen bu etkileyici oyun, Jean Tardieu'nun kaleme aldığı ve Ergin Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği bir eser olarak dikkat çekti.

Oyun, tren saatini sormak üzere danışma bürosuna gelen bir adamın, bir memur tarafından tüm yaşamı ile ilgili sert bir sorgulamaya maruz kalmasını konu alıyor.

Gecenin sonunda, oyuncu kadrosu tiyatroseverleri selamlayarak uzun süre alkış aldı. 'Gişe' oyunu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Gişe" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Gişe" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Gişe' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu
2
New York'ta Hudson Nehri'ne Helikopter Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Bağcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Jandarma'dan Sürücülere Trafik Uyarısı: Yorgun ve Uykusuz Araç Kullanmayın
5
Bursa'da 'Amazonlar' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
6
İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Mesajı
7
Eskişehir İHH'dan Gazze'ye Destek Çağrısı: Sivil Kayıplara Dikkat Çekildi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak