Bursa'da 'Gişe' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, heyecan verici bir performansa ev sahipliği etti.

Festival çerçevesinde, 'Gişe' adlı oyun, sanatseverlerle buluştu. Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen bu etkileyici oyun, Jean Tardieu'nun kaleme aldığı ve Ergin Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği bir eser olarak dikkat çekti.

Oyun, tren saatini sormak üzere danışma bürosuna gelen bir adamın, bir memur tarafından tüm yaşamı ile ilgili sert bir sorgulamaya maruz kalmasını konu alıyor.

Gecenin sonunda, oyuncu kadrosu tiyatroseverleri selamlayarak uzun süre alkış aldı. 'Gişe' oyunu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Gişe" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Gişe" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.