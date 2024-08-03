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Bursa'da Heniyye'ye Destek Yürüyüşü

Bursa'da İsmail Heniyye için tepkiler yükseliyor; yürüyüşte Gazze'deki saldırılara dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:01
Bursa'da Heniyye'ye Destek Yürüyüşü

Bursa'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İçin Yürüyüş Düzenlendi

Bursa'da, İsmail Heniyye'nin İran'da karşılaştığı suikast girişimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu'ndan Çağrı

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu liderliğinde binlerce kişi, Ulu Cami önünde bir araya geldi. Başta AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Refik Özen ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz olmak üzere pek çok kişi yürüyüşte yer aldı.

Özgür Halklara Çağrı

Yürüyüş sırasında katılımcılar, "Hepimiz Heniyye'yiz, hepimiz Gazze'yiz. Ölmedik, dipdiriyiz!" yazılı pankartlarla ilerlediler ve 15 Temmuz Demokrasi MeydanıKur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Dünyaya Seslenen Murat Eryağan

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, Heniyye'nin yaptığı çağrıyı hatırlattı ve, "İsrail, uzun süredir sürdürdüğü saldırganlığını, küresel güçlerin desteğiyle Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımıyla perçinliyor."

Eryağan, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 binden fazla olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası kuruluşlar, bu vahşet karşısında sessiz kalmayı seçti. Batı'nın emperyalist güçlerinin desteklediği İsrail, toplumumuzu ve Cumhurbaşkanımızı tehdit etme cüretinde bulunuyor, ama bunu başaramayacaklar."

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