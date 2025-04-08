Bursa'da 'Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü' Tiyatrosu Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında, 'Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü' adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Konya Devlet Tiyatrosu'ndan Etkileyici Performans

Oyun, Barış Manço Kültür Merkezi'nde Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyunun yazarı Emine Erdem Alpyürük olurken, sahnede Deniz Yuca, Cengizhan Eminoğlu, Fatih Yağlıcan, Burçin Eminoğlu, Melisa Kocaman ve Yusuf Can Sancaklı gibi başarılı oyuncular performans sergiledi.

Sanatseverlerin Yoğun İlgisi

Gecenin sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı. Festival, tiyatro sanatının birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.