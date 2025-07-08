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Bursa'da Hijyen İhlali: Ruhsatsız Et Depolayan İşletme Mühürlendi

Gemlik'te ruhsatsız işletmede sağlıksız koşullarda et depolandı, mühürlendi ve sahiplerine soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:58
Bursa'da Hijyen İhlali: Ruhsatsız Et Depolayan İşletme Mühürlendi

Bursa'da Hukuka Aykırı Et Depolama İddiası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sağlıksız koşullarda et depolandığı tespit edilen bir ruhsatsız işletme mühürlendi. Bağkur Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen denetim, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapıldı.

Sağlık Tehdit Eden Koşullar

İşletmeye yönelik yapılan denetimlerde, birçok büyükbaş hayvan kafasının üst üste istiflendiği ve bozulmak üzere olduğu belirlendi. Ayrıca, bu malzemelerin hijyen standartlarından uzak bir şekilde muhafaza edildiği saptandı.

İşletme Mühürlendi ve Soruşturma Başlatıldı

Kapsamlı olarak sürdürülen denetimler sonucunda, işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edilerek zabıta ekiplerince mühürlendi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, sağlıksız gıda bulundurmak ve satmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağlıksız koşullarda et istiflendiği tespit edilen ve ruhsatsız olduğu...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağlıksız koşullarda et istiflendiği tespit edilen ve ruhsatsız olduğu belirlenen işletme mühürlendi.

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