Bursa'da İki Otomobilin Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Muhammet Can P. (25) yönetimindeki 34 EGF 096 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İlyas G'nin (61) kullandığı 77 DS 536 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki otomobil savrulup yoldan çıkarak ağaçlara çarparak takla attı.

Olayda yaralanan sürücü İlyas G., yanındaki yolcu Hatice E. (64) ve diğer aracın sürücüsü Muhammet Can P. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maalesef, yaralılardan Hatice E., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.