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Bursa'da İlk Türk Dünyası Bilim Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Bursa'da düzenlenen Türk Dünyası Bilim Ödülleri töreninde bilim insanlarına ödülleri verildi. Barış vurgusu öne çıktı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:35
Bursa'da İlk Türk Dünyası Bilim Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Bursa'da Bilim Dünyası Ödüllendirildi

Bursa'da, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından ilk kez verilen "Türk Dünyası Bilim Ödülleri" için düzenlenen tören, Bursa Teknik Üniversitesi'nin Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, yaptığı konuşmada dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, Türk dünyasının barış ve huzurun sağlanması için birlik olması gerektiğini belirtti.

Barış İçin Birliktelik Vurgusu

Çam, Türk dünyasının, barışı tesis etmek ve bölgede yaşanan çatışmalara çözümler üretebilmek için bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekti. "Türk dünyası, yalnızca Orta Asya ve Balkanlarla sınırlı değil; 500 milyonu aşkın insanla ve 2 milyarlık etki alanıyla önemli bir güç konumunda," dedi.

Yeni Dönemde Türk Dünyası'nın Rolü

Türk dünyasının uluslararası düzeyde daha etkin bir yer edinebilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Çam, "Dünya, Türkiye'nin barış için attığı adımları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk dünyası yeni bir sürece adım atıyor," diye ekledi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törenin sonunda, Türk Dünyası Bilim Ödülleri'ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, birliğin kuruluşunu ve stratejik planlarını aktardı.

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim...

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, törende konuşma yaptı.

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim...

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, törende konuşma yaptı.

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim...

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, törende konuşma yaptı.

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim...

Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, törende konuşma yaptı.

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