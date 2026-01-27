Bursa'da İnme Müdahalesi Hızlanıyor: İl Koordinatörlüğü Kuruldu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, inmede hızlı müdahaleyi hedefleyen Bursa İnme İl Koordinatörlüğü'nü kurdu; amaç erken tanı, etkin sevk ve güçlendirilmiş koordinasyon.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:47
Dünyada ölüm ve kalıcı engelliliğin önde gelen nedenlerinden olan inme (Felç), erken tanı ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığı bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu bilinçle Bursa'da, inme hastalarına sunulan sağlık hizmetlerini daha etkin, hızlı ve koordineli yürütmek amacıyla yeni bir yapı hayata geçirildi.

Kuruluş ve ilk toplantı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı vizyonu doğrultusunda kurulan Bursa İnme İl Koordinatörlüğü, ilk toplantısını Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirdi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin başkanlık etti. Ayrıca Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Melike Savaş ve Bursa İl İnme Koordinatörü Doç. Dr. Cemile Haki ile birlikte SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’nde görev yapan nöroloji hekimleri ve acil tıp uzmanları katıldı.

Gündem: Hızlı ve standart bir sevk ağı

Toplantıda, inme şüphesi bulunan hastaların en kısa sürede doğru sağlık merkezine ulaştırılması, sevk ve yönlendirme süreçlerinin etkin ve standart bir yapıya kavuşturulması ile sağlık kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gibi öncelikli konular ele alındı.

Zamanla yarışılıyor

Uzm. Dr. Mustafa Çetin, inmenin zamanla yarışılan bir acil durum olduğuna dikkat çekerek; erken tanı ve hızlı müdahalenin hem yaşam kaybını hem de kalıcı sakatlıkları önemli ölçüde azaltabileceğini vurguladı. Çetin, il genelinde hayata geçirilecek İl İnme Koordinasyon yapısı sayesinde toplumda inme farkındalığının artırılmasının, erken belirtilerin tanınmasının ve acil durumlarda 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne gecikmeden başvurulmasının teşvik edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çetin ayrıca, yürütülecek çalışmalarla birlikte il genelinde inme hizmetlerinin daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını sözlerine ekledi.

