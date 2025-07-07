Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Talihsiz Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta gerçekleşen üzücü bir olayda 54 yaşındaki Hakim S. adlı işçi, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten yere düştü.

Olay Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Hakim S., inşaatın üçüncü katında çalışırken aniden dengesini kaybederek yere çakıldı. Olayın hemen ardından, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakim S., İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu talihsiz kaza, iş kazalarının önlenmesi konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen ve ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen ve ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.