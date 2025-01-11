Bursa'da İşçi Kaya Parçalarının Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki maden sahasında bir işçi kaya parçaları altında kalarak hayatını kaybetti. Müfettiş görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:59
Bursa'da İşçi Kaya Parçalarının Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, bir işçi, patlatma işlemi sonrası yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, durumu araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalan işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve konunun yakından takip edileceği vurgulandı. Bu tür kazaların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalara devam edilecektir.

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