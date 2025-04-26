DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.619.824,11 0,67%

Bursa'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti ve halkı harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:19
Bursa'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Bursa'da Gazze'ye Destek Gösterisi

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Ulu Cami'de toplanan grup, sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' Mitingi

Mitingde, "Terörist İsrail", "Gazze'de insanlık ölüyor", "Filistin yanıyor", "Gazze'de soykırım var" yazılı pankartlar taşındı. Protestocular, Gazze'deki durumu aktarmak amacıyla kefenli oyuncak bebeklerle miting alanına gelerek İsrail soykırımını kınadılar.

Platform Başkanı Eryağan'dan Açıklama

Platform Başkanı Murat Eryağan, mitingde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Eryağan, "Zulmün olduğu yerde tarafımızı belli etmek için buradayız. Zalimin karşısında, mazlumların yanında olduğumuz için buradayız" diyerek, Gazze'nin yalnız olmadığını vurguladı.

Eryağan ayrıca, İslam dünyasının liderlerini harekete geçmeye çağırarak, her vicdan sahibinin ortak sesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. "Bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siyonist mallarını evimize sokmayacağız" şeklinde konuştu.

Mitingin Sonuçlanması

Miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua etmesiyle son buldu. Protestoya, AK Parti Bursa milletvekilleri ve birçok platform üyesinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı da katıldı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik...

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" mitinginde bir araya gelen grup, pankartlarla İsrail soykırımını protesto etti.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik...

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" mitinginde bir araya gelen grup, pankartlarla İsrail soykırımını protesto etti.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Otomobil Engelli Araca Çarptı: Ağır Yaralı
2
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Mardin 1969 Spor, 2. Lig'e Yükselmenin Gururunu Yaşıyor
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Turizm Vurgusu: Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Olacak
5
Manisa'da Viyadük İnşaatında Çökme: 9 İşçi Yaralandı
6
Alanya'daki Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Var
7
Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor