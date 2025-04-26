Bursa'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Bursa'da Gazze'ye Destek Gösterisi

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Ulu Cami'de toplanan grup, sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' Mitingi

Mitingde, "Terörist İsrail", "Gazze'de insanlık ölüyor", "Filistin yanıyor", "Gazze'de soykırım var" yazılı pankartlar taşındı. Protestocular, Gazze'deki durumu aktarmak amacıyla kefenli oyuncak bebeklerle miting alanına gelerek İsrail soykırımını kınadılar.

Platform Başkanı Eryağan'dan Açıklama

Platform Başkanı Murat Eryağan, mitingde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Eryağan, "Zulmün olduğu yerde tarafımızı belli etmek için buradayız. Zalimin karşısında, mazlumların yanında olduğumuz için buradayız" diyerek, Gazze'nin yalnız olmadığını vurguladı.

Eryağan ayrıca, İslam dünyasının liderlerini harekete geçmeye çağırarak, her vicdan sahibinin ortak sesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. "Bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siyonist mallarını evimize sokmayacağız" şeklinde konuştu.

Mitingin Sonuçlanması

Miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua etmesiyle son buldu. Protestoya, AK Parti Bursa milletvekilleri ve birçok platform üyesinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı da katıldı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" mitinginde bir araya gelen grup, pankartlarla İsrail soykırımını protesto etti.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" mitinginde bir araya gelen grup, pankartlarla İsrail soykırımını protesto etti.