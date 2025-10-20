Bursa'da Jandarma Operasyonu: 12 bin 750 Litre Kaçak Motor ve Hidrolik Yağı Ele Geçirildi

Bursa'da Jandarma Operasyonu: 12 bin 750 Litre Motor ve Hidrolik Yağı Ele Geçirildi

Mudanya'nın Çekrice Mahallesi'nde depoya baskın

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya'nın Çekrice Mahallesi'nde bir depoda kaçak motor yağı üretiminin yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Depoya yapılan baskında B.Ç. (40) ve R.Y. (48) gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş ve tanklar içerisinde toplam 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

