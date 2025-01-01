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Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi ve arsa sahibi gözaltına alındı. Kazı sırasında tarihi eserler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 22:01
Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişi ile arsa sahibi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde M.A.'ya ait olan ve başka kişilere kiraya verdiği bir arsada kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Operasyon Detayları

İhbarın ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kazı yaptıkları sırada A.D, H.Y, A.Y, Y.C, H.S. ve S.G'yi suçüstü yakaladı. Ekiplerin arsada gerçekleştirdiği aramalarda, kutu içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan arsa sahibi ve diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi ile arsa sahibi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi ile arsa sahibi gözaltına alındı. Arsada yapılan aramalarda, kutu içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirdi.

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