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Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Bursa Gemlik'te düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, büyük miktarda kaçak sigara ve ekipman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 11:32
Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T. (52) isimli kişilere ait iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, toplamda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ve 2 hava makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı....

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ile 2 hava makinesi ele geçirildi.

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