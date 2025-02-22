Bursa'da Kadın Çocukların Kayıp İddialarına Bakanlıktan Cevap

Bursa'daki Çocuklarda Kayıp İddialarına Yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yayımlanan Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Çocukların Güvende Olduğu Açıklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kaybolduğu iddia edilen çocukların durumunun iyi olduğu, ilgili haberlerin yapıldığı tarihte kuruluşta hizmet almaya devam ettikleri belirtildi.

Açıklamada, çocukların okul sonrası kuruluşa dönmediğinin tespit edilmesi üzerine derhal emniyet birimlerine ihbarda bulunulduğu ifade edildi. Emniyet birimleri tarafından çocukların hızla bulunduğu ve yeniden devlet korumasına alındığı bilgisi verildi.

Dezenformasyona Dikkat Ç çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet himayesindeki çocuklarla ilgili yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak basın mensuplarına önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Bu hassasiyetin göz önünde bulundurulması gerektiği ifadesiyle açıklamalarını sonlandırdı.