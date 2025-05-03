Bursa'da Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'da Kamyon Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed C., ağır yaralandı. Olay, kırsal Kulaca Mahallesi Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.

16 K 4822 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 31 ADH 871 plakalı kamyona, A.G. (30) yönetimindeki araçla arkadan çarptı.

Olayın duyulmasının ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı ve ağır yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.