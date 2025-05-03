DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.720.331,4 0,51%

Bursa'da Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobil sürücüsü Muhammed C. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 05:34
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 05:34
Bursa'da Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'da Kamyon Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed C., ağır yaralandı. Olay, kırsal Kulaca Mahallesi Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.

16 K 4822 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 31 ADH 871 plakalı kamyona, A.G. (30) yönetimindeki araçla arkadan çarptı.

Olayın duyulmasının ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı ve ağır yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!
2
Sırbistan ve İngiltere'den Balkanlar'da İstikrar Çağrısı
3
Çankırı'da Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk Bulundu
4
Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan 97 Yaşında Hayatını Kaybetti
5
Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
İsrail, 110 Filistinli Esiri Bu Akşam Serbest Bırakacak
7
Trump'tan Federal Çalışanlara Ofise Dönme Uyarısı: İşten Çıkarma Tehdidi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!