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Bursa'da Katı Atık Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı; itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 13:45
Bursa'da Katı Atık Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlak veren yangın, Orhangazi Belediyesine ait alanda gerçekleşti.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangının çıktığı bölgeden yükselen duman, ilçenin dört bir yanından görüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını sürdürdü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarını devam ettiriyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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