Bursa'da Kayıp 13 Yaşındaki Nisa G. İki Gün Sonra Bulundu

Polis ekipleri başarılı operasyonla çocuğu ailesine teslim etti

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha dönmeyen 13 yaşındaki Nisa G. için aile durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine kent merkezinde polis ekipleri küçük kız için yoğun arama başlattı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, kayıp çocuk iki gün sonra bulundu ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Aile, görev yapan polis ekiplerine ve kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

BURSA'DA 2 GÜNDÜR ARANAN 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNCE BULUNUP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.