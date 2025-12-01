Bursa'da Kayıp 13 Yaşındaki Nisa G. İki Gün Sonra Bulundu

Bursa Osmangazi'de iki gündür kayıp olan 13 yaşındaki Nisa G., polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:09
Polis ekipleri başarılı operasyonla çocuğu ailesine teslim etti

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha dönmeyen 13 yaşındaki Nisa G. için aile durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine kent merkezinde polis ekipleri küçük kız için yoğun arama başlattı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, kayıp çocuk iki gün sonra bulundu ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Aile, görev yapan polis ekiplerine ve kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

