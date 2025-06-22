Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Şerife Örnek, ölü olarak bulundu. Parkinson hastası olan yaşlı kadın, 17 Haziran Salı günü, ailesine kekik toplamaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Şerife Örnek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGDER) ekipleri, 5 gün boyunca aralıksız olarak sürdürdüğü çalışmalarda, Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yaşlı kadının cesedini buldu.

Örnek'in cesedi, detaylı bir inceleme yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu.