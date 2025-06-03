Bursa'da Kaynakçılık Kursunu Tamamlayan 12 Kadına Sertifikaları Verildi

Bursa'da, kaynakçılık kursunu bitiren 12 kadın kursiyere sertifikaları düzenlenen bir törenle sahipleri verildi. Yıldırım Belediyesi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan bu kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, yeni beceriler edinmenin gururunu yaşadı.

Başkan Oktay Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, özel bir iş birliğine imza attıklarını belirtti. Bursa'nın sanayi kenti olduğunu ve erkek egemen iş alanlarında nitelikli iş gücüne gereksinim duyulduğunu vurgulayan Yılmaz,

"Kadın iş gücünün bu sektörde ne kadar başarılı olabileceğini göstermek ve iş gücü sağlamak adına bir proje geliştirdik. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 12 kadın kursiyerimiz gazaltı kaynakçılığı ile ilgili 200 saatlik bir kursa tabi tutuldu. Bugün, sertifikalarını alarak usta olduklarını gözlemledik," dedi.

Tüm Kursiyerler İşe Yerleştirilecek

Yılmaz, kurs sonucunda sertifika almaya hak kazanan tüm kadın kursiyerlerin bir işe yerleştirileceğini müjdeledi. Bu durum, kadınların ekonomiye olan katkılarının artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’ten Eğitim Vurgusu

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, zanaatkar eğitimlerinin önemine dikkat çekerek, "Usta oldular, bundan sonra kendilerine usta diye hitap edeceğiz. Kadınların ekonomiye daha fazla katılması sağlanırsa, sosyal yaşam ve ailedeki gelir dağılımı yükselecektir. Bu durum, ülkelere ve ailelerine büyük değerler katacaktır. Zanaatkarlığın bir ayrıcalığı vardır," dedi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Teşekkür

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Küçük de kursa katkı sağlayan herkese teşekkür etti ve kursiyerlere başarılar diledi.

Bursa'da kaynakçılık kursunu bitiren 12 kadın kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Bursa'da kaynakçılık kursunu bitiren 12 kadın kursiyere sertifikaları törenle verildi.