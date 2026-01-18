Bursa'da Kış Festivali'nde Trafik Felci: Alaçam'da Yoğun Katılım

Bursa Alaçam Kış Festivali'nde yoğun katılım ve dar yollar nedeniyle trafik felci yaşandı; katılımcılar ulaşım planlaması ve servis önerisi talep etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:10
Alaçam Kış Festivali gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Vatandaşların yoğun katılımı, köy yollarının dar olması ve araç yoğunluğu nedeniyle trafik adeta felç oldu.

Katılımcıların görüşleri

Festival alanını beğendiklerini söyleyen bir katılımcı, "Festival alanı gerçekten çok güzel. Müzikler, ortam, eğlence çok keyifli. Biz iki kişi geldik ve çok beğendik. Bu tür festivallerin devam etmesini istiyoruz. Ancak trafik çok zor şartlarda ilerledi, buraya gelmek oldukça sıkıntılı oldu" dedi.

Başka bir katılımcı ulaşımda daha planlı organizasyon önererek, "Şu an itibarıyla köyde trafik adeta felç durumda. Daha organize olunabilirdi. Araçlar köy girişinde belli noktalara bırakılıp, servislerle alana ulaşım sağlanabilirdi. Böylece bu yoğunluk yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.

Alaçam Mahallesi sakini olduğunu belirten bir vatandaş, benzer sorunların yaz şenliklerinde de yaşandığını belirterek, "Ben bu köylüyüm ve bu sıkıntıları her yıl yaşıyoruz. Özellikle yaz şenliklerinde de aynı problemler oluyor. Belediye başkanımız ve yetkililer bu konuya biraz daha eğilir, daha düşünceli davranırsa burası çok daha güzel bir hale gelir" dedi.

Festival alanının yıllardır kullanılan ve çevre düzenlemesi yapılmış bir alan olduğunu söyleyen bir başka vatandaş, "Burası alışık olduğumuz bir alan, yıllardır geliyoruz. Çevre düzenlemesi yapılmış, eskisine göre daha da güzel olmuş. Alan geniş ve çok güzel, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sorun alan değil, ulaşım" değerlendirmesini yaptı.

Trafik sorununun kaynağı ve yetkili açıklaması

Katılımcılar, sorunun köy içinde değil, köy girişinden festival alanına kadar olan dar yolda yaşandığını belirtti: "Köy içinde trafik çok yoğun değil ama köy girişinden buraya kadar olan yol dar. Araçların burada birikmesi aksamaya neden oldu. İlerleyen dönemlerde bu konuda çalışma yapılacağına inanıyoruz".

Kestel Belediye Başkanı ise daha önce yaptığı açıklamada, festivalin ani bir kararla 3 gün gibi kısa bir sürede organize edildiğini, yaşanan aksaklıkların farkında olduklarını ve ulaşım başta olmak üzere eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtmişti.

