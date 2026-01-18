Batman'da İncesu Köyünde Mahsur Kalan Hasta 7 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesi İncesu köyünde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan hasta, 7 saatlik çalışma sonucu İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı yolları kapadı, ekipler zorlu mücadeleyle müdahale etti

Batman’ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Yolların kapanması sebebiyle köye normal ulaşım sağlanamayınca, sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri birlikte harekete geçti. Ekipler, iş makineleriyle yolu açarak köye ulaşmayı başardı.

Yaklaşık 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından hastaya ulaşıldı. Sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı ve hasta hastaneye sevki gerçekleştirildi.

Hasta yakınları, yürütülen çalışmalardan dolayı ekiplerine teşekkür etti.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNE BAĞLI İNCESU KÖYÜNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN BİR HASTAYA 7 SAATLİK ZORLU ÇALIŞMANIN ARDINDAN ULAŞILDI.

