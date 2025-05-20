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Bursa'da Korkuluk Demiriyle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de apartmanın duvarına tırmanan çocuk, bacağına saplanan korkuluk demiri nedeniyle yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:03
Bursa'da Korkuluk Demiriyle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 11 yaşındaki Asaf O, apartmanın duvarına tırmanmaya çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı. Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta gerçekleşen olayda, dengesini kaybeden çocuk demir korkuluk üzerine düştü.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, korkuluğu keserek Asaf O'yu kurtardı.

Özel bir ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası, doktor gözetiminde çıkarıldı. Tedavi altına alınan Asaf O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu üzücü olay, çocukların güvenliği açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor; ebeveynlerin çocukları gözetlemesi ve tehlikeli alanlardan uzak tutmaları gerektiği bir kez daha ortaya konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın duvarına tırmanmaya çalışırken bacağına korkuluk demiri...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın duvarına tırmanmaya çalışırken bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

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