Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamındaki etkinliklerden biri, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Festival çerçevesinde sahnelenen 'Körler' adlı oyun, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ilk kez perde açtı.

Kuzey Makedonya'dan gelen Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından sahnelenen bu etkileyici yapıt, ünlü yazar Maurice Maeterlinck'ın 'Körler' adlı eserinin yanı sıra Amin Maalouf'un 'Ölümcül Kimlikler' adlı eserinin birleşimiyle oluşturuldu. Seyirciler arasında gerçekleştirilen gösterim, Bursalı sanatseverlere farklı ve etkileyici bir deneyim sundu.

Oyun sonunda oyuncular, izleyicileri selamlayarak uzun süre alkışlandılar. Bu özel etkinlik, tiyatroseverlerin hafızalarında yer edecek bir anı olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Körler" adlı oyun perde açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Körler" adlı oyun perde açtı.