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Bursa'da Kumbarasını Açarken Yaralanan Çocuk Tedaviye Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan 9 yaşındaki çocuk, bıçakla dilini yaraladı ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 14:43
Bursa'da Kumbarasını Açarken Yaralanan Çocuk Tedaviye Alındı

Bursa'da Kumbarasını Açarken Bıçakla Yaralanan Çocuk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., evdeki kumbarasını açmak isterken elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'ta bulunan bir evde gerçekleşti. Ümmügülsüm A., kumbarasını bıçakla açmaya çalışırken, ne yazık ki bıçak elinden fırlayarak diline isabet etti.

Aile fertleri, çocuğun yaralandığını görür görmez 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hemen çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Daha sonra çocuğun diline dikiş atıldı ve yapılan tedavi sonrasında Ümmügülsüm A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan çocuk elindeki bıçağın diline saplanması...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan çocuk elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı.

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